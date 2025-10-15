У Курську зафіксували спалах нетипової дифтерії після прибуття громадян із КНДР

Скріншот

У Курську запроваджено режим підвищеної готовності через випадки нетипової дифтерії — інфекції, яку раніше виявляли серед військових Північної Кореї. Про це повідомляє Telegram-канал «Маріуполь.Спротив».



Місцеві служби працюють у посиленому режимі: лінію «невідкладної допомоги» перевантажено, всіх з підозрою на захворювання терміново доставляють до лікарні імені Семашка, а автомобілі швидкої допомоги після кожного виїзду проходять повну дезінфекцію.



За інформацією джерел, спалах почався після прибуття до прикордонних районів Росії людей з КНДР — країни, де рівень вакцинації залишається вкрай низьким.