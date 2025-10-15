У Краматорську затримали чоловіка, який викрав букети та плюшевих ведмедиків

Джерело: t.me/kramatorsk_news

У Краматорську поліцейські затримали чоловіка, який пограбував магазин квітів, повідомляє «Типовий Краматорськ».

Патруль прибув на вулицю Василя Стуса. Продавщиця розповіла, що невідомий розбив вітрину цеглою і виніс із магазину вісім букетів, два плюшеві ведмедя та кілька флаконів парфумів.



Оглядаючи місце події, правоохоронці помітили «слід» із квітів, що обсипалися, який вів від магазину. Прослідкуючи за ним, поліцейські вийшли до квартири зловмисника.



Двері їм відчинив 29-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Він зізнався, що розбив вітрину і забрав іграшки, квіти та парфумерію.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 185 КК України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.