Росія заявила про контроль над Новопавлівкою: ситуація на півдні Покровська залишається напруженою

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

Російські військові заявили, що встановили контроль над населеним пунктом Новопавлівка, розташованим на південь від Покровська, і опублікували відео з демонстрацією прапора у східній частині села. Про це повідомляється в каналі військової аналітики «PETRENKO ✙ Зведення».

За даними місцевих джерел, російські малі штурмові групи дійсно кілька разів заходили до Новопавлівки, однак утримати населений пункт їм не вдалося. Ситуація у цьому районі залишається напруженою.

Скріншот: t.me/petrenko_iHS

Нагадаємо, війська Росії окупували селище Перебудова, села Мирне та Комар Донецької області.