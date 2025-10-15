Життя під обстрілами: як живе Кушугумська громада біля фронту

Скріншот

Вибухи FPV-дронів, авіабомб та снарядів РСЗВ стали звичним тлом життя для мешканців Кушугумської громади. Незважаючи на постійну загрозу обстрілів, населення Кушугума скоротилося лише незначно — приблизно на 700 осіб.

Нині тут мешкає близько 7 тисяч жителів. Після обміління Каховського водосховища влітку в селищі зберігаються проблеми з водою, а останніми місяцями сюди евакуюються жителі сусідньої Малокатеринівки — там залишатися вкрай небезпечно.



Якщо на початку літа в Малокатеринівці мешкало близько 700 осіб, то зараз — не більше 200. Місцеві жителі зізнаються: ховатися практично нема де. «До підвалу йти страшно — може завалити. Ми просто сідаємо біля стіни та чекаємо: влучить чи ні», — розповідають люди.

Крім обстрілів, у Кушугумі зберігаються проблеми з водою. Після зникнення Каховського водосховища труби для забору технічної води не дістають річки. Наразі жителі беруть воду з артезіанських свердловин, встановлених за підтримки міжнародних організацій.



Місцеві жителі зізнаються, що вода з кранів буває каламутною та з осадом, тому артезіанська свердловина стала справжнім порятунком.



З початку повномасштабного вторгнення в Кушугумській громаді знайшли притулок близько трьох тисяч переселенців із прифронтових та окупованих населених пунктів Запорізької області.

Докладніше дивіться в авторському матеріалі журналістів «Новини Донбасу».