У Луганську спалахнув житловий будинок: вогонь міг супроводжуватися вибухом
15 жовтня 2025, 22:58

Увечері, 15 жовтня, в окупованому Луганську сталася пожежа у триповерховому житловому будинку на вулиці Тараса Шевченка. За даними, спалахнула покрівля (дах) будівлі. На місце події прибули підрозділи МНС на ліквідацію вогню.

На опублікованих фото помітно, що частина будівлі зазнала пошкоджень не лише від пожежі, а й імовірно через вибух. Офіційних даних, що підтверджують цю версію, поки що немає.

Про постраждалих та про можливі жертви жодної інформації офіційно не публікувалося. Наразі про причини пожежі та характер пошкоджень нічого не відомо.

Нагадаємо, у захопленому Маріуполі вантажівка протаранила трамвай з пасажирами.

