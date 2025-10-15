У Луганську спалахнув житловий будинок: вогонь міг супроводжуватися вибухом

Пожежа у центрі окупованого Луганська

Увечері, 15 жовтня, в окупованому Луганську сталася пожежа у триповерховому житловому будинку на вулиці Тараса Шевченка. За даними, спалахнула покрівля (дах) будівлі. На місце події прибули підрозділи МНС на ліквідацію вогню.



На опублікованих фото помітно, що частина будівлі зазнала пошкоджень не лише від пожежі, а й імовірно через вибух. Офіційних даних, що підтверджують цю версію, поки що немає.

Про постраждалих та про можливі жертви жодної інформації офіційно не публікувалося. Наразі про причини пожежі та характер пошкоджень нічого не відомо.

Пожежа у центрі окупованого Луганська

Нагадаємо, у захопленому Маріуполі вантажівка протаранила трамвай з пасажирами.