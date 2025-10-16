У Криму прискорюють будівництво військового госпіталю через втрати РФ

Вид на будівництво військово-морського шпиталю в окупованому Севастополі.

Російські окупанти прискорили будівництво військово-морського госпіталю в окупованому Севастополі через катастрофічні втрати на фронті. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ».



«Наші агенти повідомляють про термінове прискорення будівництва госпіталю. Об'єкт, який почали зводити в жовтні 2022 року і планували здати лише наприкінці 2026-го, тепер намагаються добудувати в авральному режимі», — йдеться в повідомленні.



За даними «АТЕШ», потік поранених з Херсонського та Запорізького напрямків перевищив усі очікування, і існуючі госпіталі не справляються з навантаженням.



Будівельники працюють у три зміни, порушуючи технологічні норми, економлять на матеріалах і безпеці, що вже призводить до аварій на будівництві. На об'єкті видно перекоси конструкцій і проблеми з фундаментом.

Такий поспіх, зазначають у русі, свідчить про масштабні та непоправні втрати російських військ. Всього за минулу добу втрати російських загарбників склали 1080 осіб.