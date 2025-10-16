Обстріл Донеччини: один загиблий та шість поранених за добу

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: ДСНС Донеччини

За 15 жовтня російські війська вбили одного жителя Донецької області у місті Добропілля. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація.



Протягом доби шість мирних жителів Донеччини зазнали поранень. По двоє постраждалих зафіксовано у Добропіллі, Костянтинівці та Лимані.



За даними Донецької ОВА, з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 3689 мирних жителів, ще 8329 отримали поранення. Ці цифри не включають дані щодо тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи, де кількість жертв невідома.

Нагадаємо, після російського авіаудару, 15 жовтня, рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку тіло чоловіка у Добропіллі.