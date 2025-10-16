ЗСУ утримують позиції в Куп'янську, незважаючи на хаос в обороні

Стела біля Куп'янська.

У Куп'янську тривають бої, підрозділи Сил оборони України залишаються в місті. Про це повідомив автор Telegram-каналу «Офіцер» з позивним «Алекс».



«Так, в обороні повний хаос, про це я зазначав неодноразово, але станом на вчора-сьогодні місто ніхто не покидав, бої тривають, частина Куп'янська підконтрольна ЗСУ», — йдеться в повідомленні.



Таким чином, автор спростував заяви народної депутатки Мар'яни Безуглої, яка раніше стверджувала, що Куп'янськ вже не контролюється українською армією і незабаром може остаточно перейти під контроль противника, якщо не вжити термінових заходів.

У звіті Генштабу наголошується, що на Куп'янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. У місті Куп'янськ та його околицях продовжуються протидиверсійні заходи — наші воїни виявляють ворожі піхотні групи, блокують їхнє просування та знищують.