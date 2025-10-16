ЗСУ знищили колону легкої техніки російських окупантів

Наслідки атак дронів на мототехніку ЗС РФ.

Окупанти продовжують страждати від нестачі не тільки бронетехніки, але й легких транспортних засобів. Як тільки бійці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ виявляють техніку ворога, вона моментально знищується.



Відео з результатами точних ударів опублікувала 63-тя окрема механізована бригада Сил оборони України, що входить до складу 3-го армійського корпусу.







За даними військових, їхній «урожай» за останній час — дві гармати, вантажівка, позашляховик, дві «буханки» і чотири мотоцикли.



«Подивіться, як красиво працюють наші воїни», — зазначили в бригаді.

Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, минулої доби втрати російських військ склали 1 080 осіб, а також 2 танки, 9 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 416 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 139 одиниць автомобільної техніки.