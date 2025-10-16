Енергосистема під навантаженням: по Україні вводять обмеження

У Києві та низці областей України 16 жовтня введено екстрені відключення електроенергії. Світло зникло в деяких районах столиці — на Політехнічному та Виноградарі.



За даними НЕК «Укренерго», з 16:00 і до кінця доби по всій країні можливе запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг.



На даний момент аварійні відключення діють у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частково Черкаській областях. На Чернігівщині застосовуються погодинні відключення у три черги. У Хмельницькій області частково запроваджено графіки аварійних відключень.

Причиною обмежень стали наслідки атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. У Запоріжжі знову застосовуються графіки аварійних відключень — місцеве обленерго повідомляє про пошкодження електромереж та перевантаження системи. Обмеження стосуються лише промислових підприємств, проте користувачі соцмереж повідомляють про зупинки руху запорізьких трамваїв.

В «Укренерго» зазначають, що споживання електроенергії залишається стабільно високим. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи. Компанія закликає громадян раціонально використовувати електроенергію та не включати одночасно декілька потужних електроприладів.

Ситуація в енергосистемі залишається складною та може змінюватися. «Укренерго» просить стежити за офіційними повідомленнями на сайтах та сторінках регіональних операторів електромереж.

Нагадаємо, вночі, 16 жовтня, російська армія ракетами та дронами атакувала енергетичну інфраструктуру України. В результаті зупинено роботу об'єктів газовидобутку у Полтавській області.