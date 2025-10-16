Над Черніговом зафільмували політ «Шахеда» на низькій висоті

Shahed над Чернігівом.

У Чернігові зафіксували проліт російського дрона-камікадзе типу Shahed на низькій висоті. Відео опублікував місцевий Telegram канал.



За словами очевидців, безпілотник кружляв над містом, знижуючись до мінімальної висоти. Раніше вночі 16 жовтня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру України ракетами та дронами.

Також повідомлялося, що на Чернігівщині окупанти завдали удару по місту Ніжин — внаслідок атаки дрони влучили в житловий будинок та логістичний об'єкт.



Усього минулої доби загарбники застосували 5 595 дронів-камікадзе, у тому числі для ударів по населених пунктах.