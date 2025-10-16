ЗСУ розповіли, чим РФ атакувала енергетику України вночі

Винищувач ПС ЗСУ.

В ніч на 16 жовтня російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, авіаційних і наземних ракет, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Радіотехнічні війська ЗСУ зафіксували 357 засобів повітряного нападу:

320 ударних БПЛА Shahed, Гербера та інших типів, близько 200 з них – «Шахеди»;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал» з Рязанської області (РФ);

26 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (Крим, Курська і Воронезька області РФ);

2 крилаті ракети Іскандер-К (Крим, Ростовська область РФ);

7 керованих авіаційних ракет Х-59.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.

Станом на 10:00 збито або придушено 288 повітряних цілей:

283 БПЛА Shahed, Гербера та інших типів;

5 керованих авіаційних ракет Х-59.

Також 18 ворожих ракет локаційно втрачені — інформація уточнюється. Зафіксовано прямі влучання 14 ракет і 37 ударних БПЛА на 14 локаціях; уламки збитих апаратів впали на 2 локаціях.







Основний напрямок удару — Полтавська та Харківська області. Атака триває, у повітряному просторі залишаються ворожі БПЛА.

