Трамп створює «фонд перемоги» для України за рахунок мит проти Китаю

Фото: The Telegraph

Президент США Дональд Трамп розробляє «фонд перемоги» для підтримки України. Його планується фінансувати за рахунок нових мит, які Вашингтон має намір запровадити проти Китаю. Про це повідомляє The Telegraph.



За даними видання, Трамп доручив міністру фінансів Скотту Бессенту подати проєкт європейським партнерам напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, запланованого на п'ятницю. Згідно із запропонованою стратегією, США можуть встановити 500-відсоткове мито на імпорт з Китаю.

Отримані кошти планується спрямовувати на закупівлю озброєння для української армії. «План спрямований на те, щоб чинити максимальний економічний тиск на Путіна і спонукати його сісти за стіл переговорів із Трампом та Зеленським», — зазначає газета.



Раніше повідомлялося, що Трамп має намір відіграти ключову роль у припиненні війни між Росією та Україною — завдання, яке експерти вважають більш досяжним, ніж встановлення стійкого миру на Близькому Сході.

Серед факторів, які можуть наблизити припинення вогню, міжнародний оглядач Кон Кофлін називає постачання Україні американських ракет Tomahawk, здатних уразити цілі у глибині російської території, а також посилення тарифного тиску на держави, які закуповують російську нафту, включаючи Індію та Китай.



За його словами, Путін має всю повноту влади, необхідну для дотримання можливих угод, тоді як у палестинському питанні немає єдиного керівництва, здатного гарантувати виконання домовленостей.

Експерт вважає, що навіть тимчасове перемир'я між Росією та Україною, нехай і складне для обох сторін, може стати більш значним результатом, ніж «вічний мир», якого Трамп намагався досягти в секторі Газа.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп схвалить передачу Україні крилатих ракет Tomahawk «у невеликій кількості», щоб підштовхнути Росію до переговорів.