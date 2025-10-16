ППО збила всього 14% ракет РФ у нічній атаці на енергетику України

Прокуратура Полтавської області на місці падіння БПЛА «Герань-2».

В ніч на 16 жовтня 2025 року за даними Повітряних Сил України протиповітряна оборона змогла знищити лише невелику кількість запущених засобів ураження, повідомляє канал моніторингу Monitor.

З 320 ударних та імітаційних БПЛА типів «Шахед-Герань» і «Гербера» збито 283, решта не досягли цілей через ППО, РЕБ, дефекти конструкції або вичерпання палива.

З 2 аеробалістичних гіперзвукових ракет Х-47М2 «Кинжал» жодна не була збита.

З 26 балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М» / KN-23 жодна не була збита.

З 2 крилатих ракет 9М727/729 «Іскандер-К» жодна не була збита.

З 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69 збито 5.

Всього ППО знищила 88% БПЛА, але тільки 14% ракетного озброєння противника — 5 з 37.



Нагадаємо, ВСУ раніше розповіли, чим РФ атакувала енергетику України вночі, основний напрямок ударів припав на Полтавську та Харківську області.