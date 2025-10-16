Обстріл Херсона з РСЗВ: район Корабел під більш ніж 25 ударами

Обстріл Херсона.

Минулої доби 31 населений пункт Херсонської області, включаючи місто Херсон, перебував під атакою російських військ, повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Удари наносилися з використанням дронів, авіації та артилерійських систем.



Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, пошкодивши багатоквартирний і 8 приватних будинків. Також були пошкоджені адміністративна будівля, спортивна споруда, газопровід, господарська будівля, тролейбус, маршрутний автобус і приватні автомобілі.



Особливо постраждав район Корабел у Херсоні: на відео зафіксовано, як російські загарбники випустили понад 25 залпів з ракетних систем залпового вогню за кілька секунд.



За інформацією голови обласної адміністрації, внаслідок обстрілу двоє людей дістали поранення. Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як ЗСУ вражають позиції окупантів на островах біля Херсона.