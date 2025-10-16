У Чорному морі знищено російську міну з датчиком цілі для блокування українських суден

Водолаз ВМС ЗСУ виявив фугасну авіабомбу ЗС РФ.

В акваторії Чорного моря українські військові знищили російську міну, призначену для блокування українського судноплавства, повідомляє офіційний Telegram-канал Військово-Морських Сил ЗС України.

500-кілограмова фугасна авіабомба з російським маркуванням.

На маршрутах цивільного судноплавства військовослужбовці ВМС ЗСУ виявили 500-кілограмову фугасну авіабомбу з російським маркуванням.



Боєприпас був оснащений модифікованим підривником, який міг спрацювати під час проходження рядом суден.



За даними військових, цей снаряд було скинуто російською авіацією з метою створення загрози цивільним судам, що прямують до українських портів.

Підрив 500-кілограмової авіабомби, скинутої росіянами в акваторію Чорного моря для терору проти української торгівлі.

У ВМС України нагадали, що це не перший випадок спроби РФ блокувати цивільне судноплавство. На цей момент українськими військовими знищено близько 20 подібних мін.