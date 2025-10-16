Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
СБУ запобігла теракту проти українських військових на Харківщині
16 жовтня 2025, 14:09

СБУ запобігла теракту проти українських військових на Харківщині

Вибухівка, замаскована під вогнегасник. Фото: СБУ Вибухівка, замаскована під вогнегасник. Фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією запобігла спробі росіян організувати теракт проти Сил оборони на півдні Харківської області. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Внаслідок превентивних дій у Лозовій було затримано російського агента, який готував підрив автомобіля ЗСУ за допомогою саморобного вибухового пристрою. Зловмисник мав намір дистанційно привести вибухівку у дію в той момент, коли до замінованої машини наблизяться українські військові.

Співробітники СБУ завчасно викрили плани противника та затримали диверсанта у момент, коли він намагався встановити вибуховий пристрій під військовий автомобіль.

Слідство встановило, що виконавцем завдання РФ виявився 53-річний місцевий мешканець без постійної роботи. Він потрапив у поле зору російських кураторів через Telegram-канали, де пропонувалися «легкі заробітки».

За вказівками куратора, агент спочатку відслідковував службовий транспорт українських військових, а потім самостійно виготовив вибуховий пристрій, плануючи начинити його гайками для посилення уражаючого ефекту.

Під час обшуку у затриманого вилучили готовий СВП, замаскований під вогнегасник, компоненти для збирання інших вибухових пристроїв, а також смартфон із доказами його співпраці з російською стороною.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманого про підозру у підготовці теракту.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ Фото: СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала російського агента, який на замовлення ФСБ коригував ракетно-бомбові та дронові атаки російських військ на місто Краматорськ та його околиці.

ТЕГИ

Організації
СБУ
Інше
російський агент
@novosti.dn.ua

02 жовтня 2025, 10:05
