Генштаб: північнокорейські військові допомагають росіянам коригувати удари по Сумщині

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що північнокорейські оператори безпілотників допомагають російським військам завдавати ударів по позиціях Сил оборони в Сумській області.

За даними Генштабу, командування російської окупаційної армії залучає підрозділи північнокорейських військових для підтримки операцій на цьому напрямку. З території Курської області вони проводять розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів, виявляють позиції українських військ та передають дані для коригування вогню за ними.



Сили оборони України зафіксували переговори між операторами північнокорейських БПЛА та російськими військовослужбовцями. Під час цих переговорів оператори з КНДР коригували вогонь реактивних систем залпового вогню щодо позицій української армії.

Через значні втрати особового складу та провал наступальних дій на Сумському напрямку керівництво Росії продовжує залучати північнокорейські підрозділи до активних бойових дій.

ЗСУ документують усі підтверджені випадки участі іноземних формувань у збройній агресії проти України. Усі підрозділи, залучені до бойових дій проти України, будуть знищені відповідно до міжнародного права і правил ведення війни.

Нагадаємо, у Курську запроваджено режим підвищеної готовності через випадки нетипової дифтерії — інфекції, яку раніше виявляли серед військових Північної Кореї.