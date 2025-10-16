Російський дрон завдав удару по багатоповерхівці в Харкові — мер

У Харкові зафіксовано удар російського бойового дрона по житловому будинку. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.



За попередніми даними, удар припав по багатоповерхівці у Київському районі міста.



Усього за три хвилини до атаки Повітряні сили ЗСУ повідомили про наближення ворожого безпілотника з півночі курсом на Харків.



Нагадаємо, у ніч на 16 жовтня 2025 року з 320 ударних та імітаційних БПЛА типів «Шахед-Герань» та «Гербера» було збито 283. Інші не досягли цілей через роботу ППО, засобів РЕБ, конструктивних дефектів або вичерпання пального.