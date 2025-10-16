ЗСУ проводять стабілізаційні та контрдиверсійні дії у Покровську

На території Покровського району Донецької області Сили оборони України продовжують стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, у тому числі у місті Покровську та його околицях. Водночас, українські війська проводять активні оборонні дії. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними відомства, з початку операції, яка триває з 21 серпня 2025 року, українським захисникам вдалося ліквідувати не менше 13 945 російських військовослужбовців, з яких 8 402 знищено, 5 419 поранено, а 124 взято в полон.



Крім того, Сили оборони звільнили 182,8 квадратних кілометрів території Покровського району, а ще 230,1 квадратних кілометрів було зачищено від диверсійно-розвідувальних груп противника.



Противник зазнав і серйозних втрат у техніці: знищено 1 289 одиниць озброєння та військової техніки, серед яких 32 танки, 101 бронемашина, 154 артилерійські системи, 5 РСЗВ, 435 автомобілів, 562 одиниці мототехніки, а також понад 4 тисячі безпілотників.

Нагадаємо, за минулу добу на Покровському напрямку українські війська відбили 56 штурмових та наступальних дій у районах Володимирівки, Никанорівки, Миролюбівки, Новоекономічного, Проміня, Лісівки, Покровська, Удачного, Горіхового та Філії.