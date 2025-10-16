РФ вдарила ракетами по навчальному підрозділу ЗСУ: є жертви та поранені

Вранці у четвер, 16 жовтня, російська армія вдарила по одному навчальних підрозділах Сухопутних військ ЗСУ. В результаті атаки є жертви та постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування «Південь».



«Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, зокрема, двома балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, розташованого в тиловій та відносно спокійній частині нашої країни», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що втрат уникнути не вдалося. Пораненим надається вся необхідна медична допомога.



Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України за цим фактом Військова служба правопорядку проводить службове розслідування.



Раніше ми писали, що Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що північнокорейські оператори безпілотників допомагають російським військам завдавати ударів по позиціях сил оборони в Сумській області.

