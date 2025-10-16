На Запорізькій АЕС можуть оголосити «час тиші», щоб уникнути ядерної катастрофи

Завтра, 17 жовтня, може бути затверджено рішення про тимчасову паузу у бойових діях для проведення ремонтних робіт на лініях електроживлення Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє Sky News.

За даними видання, глава «Росатому» Олексій Лихачов заявив, що переговори ведуться за участю МАГАТЕ. Розглядається можливість оголошення «часу тиші» терміном на 6—7 днів, щоб провести масштабний ремонт двох ключових ліній — «Дніпровської» та «Феросплавної-1». Одна з них знаходиться на окупованій території, інша під контролем України.

За словами російського чиновника, рішення вимагає взаємних поступок сторін та погодження з Міністерством оборони Росії. Поки що Москва не надала гарантій безпеки, тоді як Україна вже висловила готовність їх забезпечити.

Ремонт необхідний для відновлення зовнішнього електропостачання станції, яка з 23 вересня працює на дизельних генераторах. Така ситуація створює серйозні ризики для ядерної безпеки.

МАГАТЕ виступає посередником і планує бути присутнім на місці проведення робіт, щоб контролювати дотримання заходів безпеки. Росія заявила про готовність до локального припинення вогню, проте переговори про конкретні умови все ще продовжуються.

Запорізька АЕС на даний момент не виробляє електроенергію, але потребує зовнішнього живлення для охолодження ядерного палива, щоб запобігти можливій аварії.

Фото: Sky News

Нагадаємо, 9 жовтня було запущено процес відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС.