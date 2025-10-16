Під Сіверськом російська армія намагається наступати вранці та під час дощу: активність збільшилася – ЗСУ

Ситуація під Сіверськом. Фото: карта DeepState

Під містом Сіверськ Донецької області зі сторони селища Ямпіль, сіл Серебрянка, Григорівка та Дронівка російські війська намагаються проводити деякі наступи. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник угруповання військ «Схід» Григорій Шаповал.



Однак, за його словами, ситуація контрольована та очікувана.



«Сили оборони України тримають позиції. Наразі є деякі зміни в погодних умовах. Вранці та під час дощу росіяни намагаються використовувати погодні умови, але для нас це очікувано та прогнозовано», – сказав Шаповал.



Спікер зазначив, що за минулу добу в зоні відповідальності угруповання військ «Схід» зафіксували 127 боєзіткнень.



«Була уражена велика кількість мобільної техніки, легкої техніки та бронетехніки. Також сили ворога безповоротно втратили 555 людей. Якщо брати за 10-денний період, їх активність збільшилася на 25-30%. Однак це насамперед пов'язано з погодними умовами, а не ротаціями та накопиченням сил ворога», – додав він.

Нагадаємо, що раніше аналітики DeepState заявили, що в районі села Серебрянка під Сіверськом збільшилася «сіра зона». За їхніми даними, це одна з найбільших ділянок «сірої зони» на лінії фронту, де характерний постійний тиск російської армії без конкретного закріплення чи контролю місцевості.