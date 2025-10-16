Росіяни атакували вантажний автомобіль у Краматорську

Російські окупанти вранці у четвер, 16 жовтня, вкотре обстріляли Краматорськ Донецької області. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«О 05:35 ударний БПЛА «Ланцет» потрапив у вантажний автомобіль у приватному секторі», — йдеться в повідомленні.



У відомстві також уточнили, що о 23:07 ударний БПЛА «Молнія-2» влучив у двір приватного будинку. Пошкоджено приватний будинок та магазин.



Крім того, за пів години, о 23:35, із застосуванням БПЛА «Ланцет», російські війська завдали удару біля багатоповерхового будинку в одному зі спальних районів міста. Пошкоджено дві багатоповерхівки, два приватні будинки, гуртожиток та магазин.



Раніше ми писали, що в місті Добропілля після російського авіаудару приватним сектором рятувальники уважно оглядали кожне зруйноване подвір'я.

