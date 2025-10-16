Спецназ СБУ знищив понад тисячу окупантів та сотні одиниць техніки

Скріншот. Джерело: СБУ

Служба безпеки України опублікувала відео, на якому зафіксовано знищення ворожої піхоти та техніки.

«Щодня бійці Центру спеціальних операцій “А” СБУ завдають противнику відчутних втрат — ціль за ціллю, позицію за позицією», — йдеться у повідомленні спецслужби.

За даними СБУ, лише за останні два тижні спецназівці ліквідували: 12 танків, 37 бронемашин, 72 артилерійські системи та реактивні системи залпового вогню, 26 комплексів ППО, 8 засобів радіоелектронної боротьби та розвідки, 587 одиниць автотранспорту, 389 безпілотників та 377 антен зв’язку.



Крім того, знищено 1 188 ворожих позицій та укріплень, 15 складів із боєприпасами та 5 складів із пально-мастильними матеріалами. За той же період бійці СБУ ліквідували понад 1,3 тисячі російських окупантів.

Нагадаємо, на території Покровського району Донецької області Сили оборони України продовжують стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, у тому числі у місті Покровськ та його околицях. Водночас, українські війська проводять активні оборонні дії.