Організація Helping to Leave продає мерч, щоб зібрати кошти на евакуацію людей з окупації

Фото: Helping to Leave

Благодійний проєкт Helping to Leave представив нову колекцію мерчу під назвою «Дома». Вона створена на основі справжніх відгуків українців та українок, яким команда проєкту допомогла виїхати з тимчасово окупованих територій.



У колекції — футболки з маніфестом «Території — це люди», шопери та кепки зі словами людей та їхніх близьких, яким вдалося вирватися з ТОТ.

«У цих словах закарбований досвід людей із тимчасово окупованих територій, які жили і живуть під російським гнітом, але продовжують вірити і триматися за те, що робить українців нацією. Їхні голоси, звернені до нас усіх, нагадують, що українці єдині — незалежно від кордонів і обставин. Наша колекція — нагадування світу: віддати території Росії — означає віддати на поталу людей, які там живуть. Носити цей мерч — означає стати їхнім голосом”, — пояснюють у Helping to Leave

Усі виручені кошти будуть спрямовані на евакуацію мешканців тимчасово окупованих територій та їхню адаптацію після виїзду.



Ознайомитись з фото нової колекції можна за посиланням.

Helping to Leave — благодійний проєкт, який допомагає мешканцям тимчасово окупованих та прифронтових територій, а також українцям, депортованим до Росії, евакуюватись та адаптуватися на новому місці. За час роботи проєкту понад 65 тисяч осіб отримали допомогу від Helping to Leave, з них понад 21 тисячу було евакуйовано з тимчасово окупованих територій та з Росії.