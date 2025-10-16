У Покровську йде боротьба з російськими ДРГ: окупанти намагаються закріпитися у місті – Генштаб

Ситуація в районі Покровська. Фото: карта DeepState

Продовжується оборонна операція українських військ на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



За словами військових, тисячі окупантів ліквідуються на околицях міста та у прилеглих населених пунктах.



«У самому Покровську продовжується боротьба з диверсійними групами противника, який не припиняє спроб закріпитися у місті. У таких умовах особливо важливою є робота наших операторів безпілотних систем та контрдиверсійних груп», – зазначили в ГШ.

Нагадаємо, що під містом Сіверськ на Донеччині російська армія намагається наступати вранці та під час дощу, активність загарбників збільшилася.