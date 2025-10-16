З Костянтинівки поліція та волонтери вивезли ще дев'ять осіб. Фото: скріншот

Поліцейський екіпаж «Білий янгол» евакуював дев'ять осіб із прифронтового міста Костянтинівка на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Ситуація у місті критична. Російські дрони фіксують будь-який рух і одразу атакують», — йдеться у повідомленні.



Екіпажу довелося маневрувати між щойно підбитими автомобілями. І одночасно ховатися від російських FPV-дронів.



Під час евакуації неподалік пролунав вибух. Обійшлося без жертв.



Раніше ми писали, що у низці населених пунктів Краматорської громади Донецької області оголосили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми. Це з обстрілами з боку російських військ.

