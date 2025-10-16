Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Росіяни обстріляли Донеччину: двоє людей постраждали
16 жовтня 2025, 19:53

Росіяни обстріляли Донеччину: двоє людей постраждали

Російська армія 16 жовтня завдала удару по місту Дружківка та селу Мирне Криворізької громади Покровського району Донецької області. Двоє людей постраждали. Про це повідомила речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва, повідомляє «Суспільне. Донбас».

За його словами, одна людина отримала контузію, а ще одна — мінно-вибухова травма.

«Окупанти обстріляли Дружківку, ймовірно, з використанням БПЛА «Ланцет», внаслідок чого отримав контузію 33-річний городянин. Також під приціл російської армії потрапило село Мирне. Мінно-вибухову травму зазнав 71-річний пенсіонер. Попередньо російські війська завдали удару БПЛА «Шахед», — зазначила вона.

Раніше ми писали, що за 15 жовтня російські війська вбили одного жителя Донецької області — у місті Добропілля.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Події
Війна
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
21:59
В Запорізькій області ліквідували російського пропагандиста
14:34
На ТОТ зростають ціни на бензин та обмежують продаж техніки
08:20
У Криму прискорюють будівництво військового госпіталю через втрати РФ
22:58
У Луганську спалахнув житловий будинок: вогонь міг супроводжуватися вибухом
19:01
У Феодосії посилилася бензинова криза: городянам обмежили продаж палива
18:14
У захопленому Маріуполі вантажівка протаранила трамвай з пасажирами
16:42
На окупованій Луганщині сталася аварія на водогонах: без питної води залишилися 200 тисяч людей – ОВА
14:53
Військовий РФ погрожував ножем і зґвалтував дівчину в окупованому Зугресі на Донеччині
12:53
ГРВІ та грип на окупованій Луганщині: чотири школи закрилися на карантин
11:11
РФ встановлює камери в транспорті на окупованих територіях
10:49
В окупованому Донецьку затримали російського військового, який платив восьмикласниці за інтимні фото та відео
16:44
Від Маріуполя до Кирилівки: Росія вилучила 25 тисяч житла українців, які виїхали з окупації
14:27
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:20
Донецька область: окупанти довели Монахівський кар'єр до пересихання
11:55
Окупанти «віджали» найбільше агропідприємство на ТОТ Запоріжжя
10:55
Авіація ЗСУ завдала удару по будівлі з російськими військовими в Олешках
12:44
У Криму скоротили виїзди «швидкої» через нестачу палива
11:49
В окупованому Алчевську пролунав вибух у квартирі — є загиблі
13:43
Донецьк поринув у паливну кризу — бензин на вагу золота та кілометрові черги
14:45
В Україні створять Держсистему евакуації: як вона працюватиме
усі новини
21:59
В Запорізькій області ліквідували російського пропагандиста
21:47
Число жертв серед цивільних у 2025 році зросло на понад 30%
20:46
Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті
20:13
В Україні запровадили аварійні відключення електроенергії
19:53
Росіяни обстріляли Донеччину: двоє людей постраждали
19:30
З Костянтинівки поліція та волонтери вивезли ще дев'ять осіб
18:24
ЗСУ відбили механізовану атаку окупантів на Шахове та Володимирівку
16:55
У Покровську йде боротьба з російськими ДРГ: окупанти намагаються закріпитися у місті – Генштаб
16:33
Спецназ СБУ знищив понад тисячу окупантів та сотні одиниць техніки
16:26
Організація Helping to Leave продає мерч, щоб зібрати кошти на евакуацію людей з окупації
16:16
Росіяни атакували вантажний автомобіль у Краматорську
16:14
Під Сіверськом російська армія намагається наступати вранці та під час дощу: активність збільшилася – ЗСУ
15:56
На Запорізькій АЕС можуть оголосити «час тиші», щоб уникнути ядерної катастрофи
15:52
РФ вдарила ракетами по навчальному підрозділу ЗСУ: є жертви та поранені
15:25
ЗСУ проводять стабілізаційні та контрдиверсійні дії у Покровську
15:02
Міноборони РФ заявило про «захоплення» Олексіївки на Дніпропетровщині: у ЗСУ спростували
14:54
Російський дрон завдав удару по багатоповерхівці в Харкові — мер
14:51
Генштаб: північнокорейські військові допомагають росіянам коригувати удари по Сумщині
14:34
На ТОТ зростають ціни на бензин та обмежують продаж техніки
14:13
«Під купою цегли»: у Добропіллі після авіаудару бійці ДСНС врятували собаку з-під завалів будинку
усі новини
ВІДЕО
З Костянтинівки поліція та волонтери вивезли ще дев'ять осіб. Фото: скріншот З Костянтинівки поліція та волонтери вивезли ще дев'ять осіб
16 жовтня, 19:30
ЗСУ відобразили механізовану атаку окупантів на Шахове та Володимирівку. Фото: скріншот ЗСУ відбили механізовану атаку окупантів на Шахове та Володимирівку
16 жовтня, 18:24
Ситуація в районі Покровська. Фото: карта DeepState У Покровську йде боротьба з російськими ДРГ: окупанти намагаються закріпитися у місті – Генштаб
16 жовтня, 16:55
Скріншот. Джерело: СБУ Спецназ СБУ знищив понад тисячу окупантів та сотні одиниць техніки
16 жовтня, 16:33
Ситуація поблизу Олексіївки. Фото: карта DeepState Міноборони РФ заявило про «захоплення» Олексіївки на Дніпропетровщині: у ЗСУ спростували
16 жовтня, 15:02
Водолаз ВМС ЗСУ виявив фугасну авіабомбу ЗС РФ. У Чорному морі знищено російську міну з датчиком цілі для блокування українських суден
16 жовтня, 13:43
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір