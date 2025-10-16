Росіяни обстріляли Донеччину: двоє людей постраждали

Російська армія 16 жовтня завдала удару по місту Дружківка та селу Мирне Криворізької громади Покровського району Донецької області. Двоє людей постраждали. Про це повідомила речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва, повідомляє «Суспільне. Донбас».



За його словами, одна людина отримала контузію, а ще одна — мінно-вибухова травма.



«Окупанти обстріляли Дружківку, ймовірно, з використанням БПЛА «Ланцет», внаслідок чого отримав контузію 33-річний городянин. Також під приціл російської армії потрапило село Мирне. Мінно-вибухову травму зазнав 71-річний пенсіонер. Попередньо російські війська завдали удару БПЛА «Шахед», — зазначила вона.



Раніше ми писали, що за 15 жовтня російські війська вбили одного жителя Донецької області — у місті Добропілля.

