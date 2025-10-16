Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним у Будапешті (столиця Угорщини), щоб домовитися про припинення війни. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.



Трамп 16 жовтня провів телефонну розмову з Путіним, назвавши розмову «продуктивною». За його словами, було досягнуто великого прогресу.



«Він привітав мене та США зі світом на Близькому Сході і сказав, що це може допомогти припинити війну між Росією та Україно», — написав глава Америки.



Трамп та Путін обговорили торгівлю після війни та домовилися, що американські та російські високопосадовці на чолі з державним секретарем Марко Рубіо зустрінуться наступного тижня.



Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом у п'ятницю у Вашингтоні. У Білому домі розраховують, що після успіху на Близькому Сході вдасться досягти прогресу і щодо врегулювання війни в Україні.

