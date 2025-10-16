Число жертв серед цивільних у 2025 році зросло на понад 30%

У 2025 році кількість загиблих в Україні через повномасштабну війну РФ зросла на третину. Про це повідомляють дані Моніторингової місії ООН з прав людини.



«Загальна кількість жертв серед цивільного населення з січня по вересень 2025 року на 31 відсоток перевищує показники аналогічного періоду минулого року», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, у вересні 2025 року щонайменше 214 людей загинули, а 916 отримали поранення.



Більшість смертей та поранень (69 %) сталися поблизу лінії фронту, особливо у Донецькій та Херсонській областях.



Як і попереднього місяця, більшість жертв (97 %) зафіксовано на підконтрольній території. Загиблих та поранених було зафіксовано у 16 областях України та у місті Києві.



Раніше ми писали, що в ніч на 16 жовтня 2025 року, за даними Повітряних Сил України , протиповітряна оборона змогла знищити лише невелику кількість запущених засобів ураження.

