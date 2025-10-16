Трамп і Путін обговорювали можливе постачання ракет Tomahawk Україні

У РФ заявили, що глава Кремля Володимир Путін та президент США Дональд Трамп під час своєї телефонної розмови обговорювали можливі постачання крилатих ракет Tomahawk до України. Про це повідомляє проросійське видання «РБК».



«У розмові також торкалася проблематики можливого постачання Україні далекобійних ракет «Томагавк», розповів Ушаков. Путін повторив, що вони не змінять ситуації на полі бою, але завдадуть істотної шкоди відносинам країн», — заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.



За словами Ушакова, Путін видав, що «Росія володіє стратегічною ініціативою, а київський режим вдається до терористичних методів, на які Росія змушена відповідати».



Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним у Будапешті (столиця Угорщини), щоб домовитися про припинення війни.

