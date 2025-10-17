У Гвардійському після атаки дронів горить нафтобаза і склад БК

Пожежа у Гвардійському.

У селищі Гвардійське після атаки БПЛА прогриміли вибухи й спалахнула пожежа на нафтобазі. Відео з місця події опублікував Telegram-канал «Кримський вітер».



За словами місцевих жителів, стрілянина і вибухи почалися близько 02:40. У підписі до відео зазначається, що, імовірно, також стався удар по складу боєприпасів.



Відомо, що атакована нафтобаза належить мережі АЗС ATAN, що входить до складу компанії ТОВ «Кедр» — найбільшого власника автозаправних комплексів у Криму. Мережа ATAN налічує понад 100 АЗК, а також володіє декількома нафтобазами та парком бензовозів.

На думку місцевих джерел, після удару запаси бензину та дизпалива на півострові можуть істотно скоротитися.



Нагадаємо, «Новини Донбасу» писали, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області та Криму фіксують зростання цін на паливо і посилення обмежень для місцевих жителів.

Раніше спецпідрозділ «Примари» за допомогою дронів атакував авіабазу окупантів у селищі Гвардійське під Сімферополем.