В окупованому Донецьку сталася серія нічних ударів по базах й складу БК

Вибухи у окупованому Донецьку.

В окупованому Донецьку вночі відбулася серія ударів по базах російських підрозділів. Про це повідомив канал керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.



Місцеві пабліки почали писати повідомлення про проліт безпілотників після другої години ночі. За попередніми даними, удари припали по складу боєприпасів, що викликало потужні вибухи та детонацію.



На відео, опублікованих очевидцями, чутно серії розривів і гуркіт боєприпасів, що розлітаються.



Раніше у селищі Гвардійське після атаки БПЛА прогриміли вибухи та спалахнула пожежа на нафтобазі.