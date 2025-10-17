В Ізюмі «Ланцет» атакував військову вантажівку за 50 км від фронту

Удар БПЛА «Ланцет» по військовій вантажівці в Ізюмі.

На відео потрапила атака ударного БПЛА «Ланцет» по військовій вантажівці в Ізюмі. Особливу увагу привертає відстань майже 50 кілометрів від лінії фронту, з якої було здійснено удар. Відео опублікував фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.



Як зазначає експерт, удар по цілі, що рухається, на такій відстані вимагає точної підготовки. Зазвичай тактика працює наступним чином: спочатку розвідувальний БПЛА фіксує ціль, яка має бути довго на одному місці або регулярно з'являтися в одному місці (наприклад, залізничний склад).



Потім на цю ціль вилітає ударний БПЛА. Політ на 50 кілометрів займає близько 40 хвилин, тому найчастіше вибираються статичні цілі, щоб не витрачати дорогі вироби даремно. Якщо розвідка видає пілотові рухому ціль, завжди готується дублююча ціль, щоб удар не пропав даремно.

Висновки з цього відео:

Зона ризику збільшується — противник здатний завдавати ударів на відстані до 50 км від фронту. Необхідно будувати системи оповіщення для військових та цивільних про загрозу БПЛА у прифронтових зонах. Військову техніку не можна залишати на відкритих ділянках надовго — особливо на відстані до 50 км від лінії фронту, щоб не провокувати виліт ударного БПЛА.

«Ці правила повинні бути доведені до відома всіх військових підрозділів», - зазначає Бескрестнов.