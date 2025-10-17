Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Окупанти вдарили по інфраструктурі Кривого Рогу — понад 20 дронів збито
17 жовтня 2025, 08:49

Рятувальники ліквідують наслідки російського удару по Кривому Рогу. Фото: ДСНС Дніпропетровщини Рятувальники ліквідують наслідки російського удару по Кривому Рогу. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Вночі, 17 жовтня, армія РФ здійснила масовану атаку дронами-«шахедами» по Кривому Рогу. У небі над містом та областю активно працювала протиповітряна оборона — вдалося збити 22 безпілотники. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Зафіксовано влучання по об'єктах цивільної інфраструктури. Внаслідок більш ніж десяти прильотів у місті виникли пожежі. Усі загоряння було ліквідовано, обійшлося без постраждалих. Наразі уточнюються решта наслідків атаки, проводиться огляд територій.

Через пошкодження електромереж без світла залишилися селища Авангард, Вербове, Мирівське та ще 22 населені пункти Криворізького району. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Через відключення електроживлення тимчасово припинено рух тролейбуса у напрямку Мирівського — на маршруті його замінив автобус. Незважаючи на атаку, усі міські служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи продовжують роботу.

У Нікопольському районі противник обстріляв Нікополь та Покровську громаду з важкої артилерії та  безпілотниками. Постраждали жінки 69 та 89 років. Пошкоджено три багатоквартирні будинки, чотири приватні садиби та три автомобілі.

Нагадаємо, російська армія 16 жовтня завдала удару по місту Дружківка та селу Мирне Криворізької громади Покровського району Донецької області. Двоє людей постраждали.

