Армія РФ вночі та вранці завдала ударів по Краматорську: атакована промзона міста
17 жовтня 2025, 09:03

Армія РФ вночі та вранці завдала ударів по Краматорську: атакована промзона міста

Наслідки удару по Краматорську. Фото: Краматорська МВА

17 жовтня близько опівночі російські війська завдали трьох ударів по промисловій зоні міста Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Тип озброєння та наслідки встановлюються. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

О 04:48 дрон «Молнія-2» вдарив по відкритій місцевості в одному з мікрорайонів міста. Наслідки встановлюються.

Нагадаємо, що 16 жовтня російські окупанти поранили дев'ять людей у Донецькій області.

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
Дрони ЗСУ знищили РСЗВ «Смерч» у Херсонській області Дрони ЗСУ знищили РСЗВ «Смерч» у Херсонській області
17 жовтня, 12:52
Влучання AASM HAMMER по окупантах. AASM HAMMER ЗСУ знищила піхоту РФ в Олексіївці
17 жовтня, 11:44
Трагедія у Сухого Лиману під Одесою. Скріншот Під Одесою вантажівка насмерть збила двох військових
17 жовтня, 09:45
Їжачок зупинив НРК. Під час доставки їжі 92-й бригаді дрон зупинив маленький їжачок
17 жовтня, 08:48
Удар БПЛА «Ланцет» по військовій вантажівці в Ізюмі. В Ізюмі «Ланцет» атакував військову вантажівку за 50 км від фронту
17 жовтня, 08:28
Вибухи у окупованому Донецьку. В окупованому Донецьку сталася серія нічних ударів по базах й складу БК
17 жовтня, 07:27

