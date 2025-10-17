Армія РФ вночі та вранці завдала ударів по Краматорську: атакована промзона міста

Наслідки удару по Краматорську. Фото: Краматорська МВА

17 жовтня близько опівночі російські війська завдали трьох ударів по промисловій зоні міста Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Тип озброєння та наслідки встановлюються. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.



О 04:48 дрон «Молнія-2» вдарив по відкритій місцевості в одному з мікрорайонів міста. Наслідки встановлюються.

Нагадаємо, що 16 жовтня російські окупанти поранили дев'ять людей у Донецькій області.