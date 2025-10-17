Запорізька область під обстрілом: 618 атак за день, поранено поліцейського

Наслідки російської атаки по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали 618 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

Дев'ять авіаударів припали на Степногірськ, Залізничне, Успенівку, Солодке і Полтавку. За даними адміністрації, 411 безпілотників різних типів, переважно FPV-дронів, атакували Малокатеринівку, Комишуваху, Біленьке, Новоукраїнку, Червонодніпровку, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.



Три обстріли з реактивних систем залпового вогню припали на Новояківлівку, Новоандріївку та Полтавку, а також зафіксовано 195 артилерійських ударів по територіях Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 26 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Мирні мешканці не постраждали.



Внаслідок атаки російського FPV-дрону в Пологівському районі було поранено 33-річного співробітника Національної поліції. Потерпілому надано всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, за 16 жовтня росіяни поранили дев'ятьох жителів Донецької області. Внаслідок обстрілів троє людей отримали поранення у селищі Райгородок, троє – у селі Криниці, двоє – у селищі Мирне та один – у місті Дружківка.