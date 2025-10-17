У Херсоні російський дрон атакував рятувальників під час ліквідації пожежі

У Херсоні російські війська завдали удару безпілотником по рятувальниках, повідомляє пресслужба ДСНС.
Вночі в результаті влучання ворожих дронів сталося займання багатоповерхівки у передмісті Херсона. Під час ліквідації пожежі російська БПЛА атакувала рятувальників.
«Уламками було пошкоджено пожежний автомобіль, проте особовий склад не постраждав», — йдеться у повідомленні ДСНС.
Минулої доби через російську агресію одна людина загинула, ще 11 дістали поранення, в тому числі одна дитина.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях