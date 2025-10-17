Росавіація обмежила польоти у десяти регіонах Росії: названо причину

Росавіація скасувала польоти

У ніч на 17 жовтня у РФ тимчасово призупинили роботу аеропорти Уфи та Іжевська. Як повідомляють росЗМІ, Росавіація запровадила обмеження на прийом та випуск авіарейсів «з метою забезпечення безпеки польотів».



Крім того, часткові або тимчасові обмеження зберігаються ще в декількох аеропортах — Казані, Нижньокамську, Калузі, Самарі, Ярославлі, Сочі, Ульянівську, Нижньому Новгороді та Краснодарі. Раніше аналогічні заходи вводилися в аеропорту Саратова, який відновив роботу за кілька годин.

У Сочі затримано вильоти в Ульянівськ та Магнітогірськ, а також прильоти з Астрахані, Волгограда та Ульянівська. У Нижньому Новгороді скасували рейс до Москви, а в Самарі (аеропорт Курумоч) зафіксовано затримки вильотів та прильотів, включаючи рейси з Душанбе та Єкатеринбургу.

За інформацією російських авіаресурсів, обмеження почали діяти близько 03:55 за московським часом і поступово змінювалися залежно від ситуації. Для частини аеропортів заходи виявилися тимчасовими та були зняті пізніше.



Офіційна причина запровадження обмежень — «забезпечення безпеки польотів» на тлі повідомлень про появу безпілотників у районах Сочі та федеральної території «Сіріус».

Нагадаємо, у Криму, селище Гвардійське, після атаки БПЛА пролунали вибухи і спалахнула пожежа на нафтобазі.