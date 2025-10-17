Під Одесою вантажівка насмерть збила двох військових

Трагедія у Сухого Лиману під Одесою. Скріншот

Сьогодні, 17 жовтня, близько 7 години ранку на трасі неподалік села Сухий Лиман сталася смертельна аварія. Внаслідок пригоди загинули двоє військовослужбовців віком 34 та 36 років. Про це повідомили у поліції Одеської області.

За попередніми даними, 63-річний водій вантажівки скоїв наїзд на двох військових, які перебували поруч із пересувним блокпостом. Як пояснив сам водій, він не помітив людей на дорозі. Один із постраждалих помер на місці, другий помер в автомобілі «швидкої допомоги» дорогою до лікарні.

Перевірка показала, що водій був у тверезому стані. Наразі слідчо-оперативна група з розслідування ДТП встановлює всі обставини. Вирішується питання про внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань та можливе затримання водія.

На ділянці дороги, де сталася аварія, утруднено рух транспорту. Поліція просить водіїв враховувати цю інформацію при плануванні маршруту і знову нагадує про необхідність суворо дотримуватись правил дорожнього руху, бути уважними та обережними на дорозі.