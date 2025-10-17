ЗС РФ завдали удару по Сумах керованими авіабомбами, є поранений

Фото: Суспільне Суми

Сьогодні вранці ЗС РФ завдали ударів керованими авіабомбами по місту Суми, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.



Під атаку потрапив об'єкт цивільної інфраструктури — нежитлове приміщення.







«На жаль, є поранений — 56-річний чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу. В результаті влучень пошкоджено близько 30 вікон у прилеглих багатоповерхівках. На місці працюють усі відповідні служби», — зазначив міський голова.



Пізніше «Суспільне» з'ясувало, що у Сумах через удари КАБами пошкоджено до 100 вікон у багатоповерхівках.