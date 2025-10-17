Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Російський солдат розстріляв товаришів по службі
17 жовтня 2025, 10:26

Російський солдат розстріляв товаришів по службі

Ілюстративне фото Ілюстративне фото

Солдат-строковик відкрив вогонь по товаришах по службі в Підмосков'ї. Інцидент стався у військовій частині на території Наро-Фомінського району Московської області.

В результаті, за попередніми даними, є загиблий, ще як мінімум дві особи отримали поранення різного ступеня важкості. Один із поранених встиг зателефонувати матері та розповісти про стрілянину.

Жінка викликала у військову частину медиків та поліцейських. Постраждалих госпіталізували з тяжкими пораненнями. За повідомленнями, жертв було від трьох до п'яти осіб, але точні цифри наразі не уточнюються. Офіційних коментарів із боку силових структур на даний момент не надходило.

У Наро-Фомінську розташовані 1182-й гвардійський артилерійський полк 106-ї дивізії ПДВ, полки танкової Кантемирівської дивізії, бригада ППО Москви та навчальні частини, куди звозять призовників із Москви одразу після початку служби.

ТЕГИ

Інше
Стрілянина російський військовий
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
07:27
В окупованому Донецьку сталася серія нічних ударів по базах й складу БК
06:40
У Гвардійському після атаки дронів горить нафтобаза і склад БК
21:59
В Запорізькій області ліквідували російського пропагандиста
14:34
На ТОТ зростають ціни на бензин та обмежують продаж техніки
08:20
У Криму прискорюють будівництво військового госпіталю через втрати РФ
22:58
У Луганську спалахнув житловий будинок: вогонь міг супроводжуватися вибухом
19:01
У Феодосії посилилася бензинова криза: городянам обмежили продаж палива
18:14
У захопленому Маріуполі вантажівка протаранила трамвай з пасажирами
16:42
На окупованій Луганщині сталася аварія на водогонах: без питної води залишилися 200 тисяч людей – ОВА
14:53
Військовий РФ погрожував ножем і зґвалтував дівчину в окупованому Зугресі на Донеччині
12:53
ГРВІ та грип на окупованій Луганщині: чотири школи закрилися на карантин
11:11
РФ встановлює камери в транспорті на окупованих територіях
10:49
В окупованому Донецьку затримали російського військового, який платив восьмикласниці за інтимні фото та відео
16:44
Від Маріуполя до Кирилівки: Росія вилучила 25 тисяч житла українців, які виїхали з окупації
14:27
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:20
Донецька область: окупанти довели Монахівський кар'єр до пересихання
11:55
Окупанти «віджали» найбільше агропідприємство на ТОТ Запоріжжя
10:55
Авіація ЗСУ завдала удару по будівлі з російськими військовими в Олешках
12:44
У Криму скоротили виїзди «швидкої» через нестачу палива
11:49
В окупованому Алчевську пролунав вибух у квартирі — є загиблі
усі новини
12:52
Дрони ЗСУ знищили РСЗВ «Смерч» у Херсонській області
12:29
Російський безпілотник вдарив по відділенню «Донецькоблгазу» у Дружківці: пошкоджені будівля та автомобіль
12:26
СБУ запобігла теракту і врятувала російську агентку, яку намагалися підірвати дистанційно
11:55
Росіяни збили свій літак в окупованому Криму – ЗСУ
11:44
AASM HAMMER ЗСУ знищила піхоту РФ в Олексіївці
11:31
Найбільші проблеми з енергопостачанням — у Києві, Харкові та центральних областях
11:30
Російські війська обстріляли Дружківку: виникла масштабна пожежа, є поранена
10:50
На Гуляйпільському напрямку ЗСУ придушують опорні пункти ворога
10:38
Російські війська просунулися у Запорізькій області – DeepState
10:26
Російський солдат розстріляв товаришів по службі
10:10
РФ атакувала Україну 70 ударними БПЛА: збито 35 дронів
09:59
ЗС РФ завдали удару по Сумах керованими авіабомбами, є поранений
09:45
Під Одесою вантажівка насмерть збила двох військових
09:29
Росавіація обмежила польоти у десяти регіонах Росії: названо причину
09:18
У Херсоні російський дрон атакував рятувальників під час ліквідації пожежі
09:05
Запорізька область під обстрілом: 618 атак за день, поранено поліцейського
09:03
Армія РФ вночі та вранці завдала ударів по Краматорську: атакована промзона міста
08:53
Російські окупанти за добу поранили дев'ять людей у Донецькій області
08:49
Окупанти вдарили по інфраструктурі Кривого Рогу — понад 20 дронів збито
08:48
Під час доставки їжі 92-й бригаді дрон зупинив маленький їжачок
усі новини
ВІДЕО
Дрони ЗСУ знищили РСЗВ «Смерч» у Херсонській області Дрони ЗСУ знищили РСЗВ «Смерч» у Херсонській області
17 жовтня, 12:52
Влучання AASM HAMMER по окупантах. AASM HAMMER ЗСУ знищила піхоту РФ в Олексіївці
17 жовтня, 11:44
Трагедія у Сухого Лиману під Одесою. Скріншот Під Одесою вантажівка насмерть збила двох військових
17 жовтня, 09:45
Їжачок зупинив НРК. Під час доставки їжі 92-й бригаді дрон зупинив маленький їжачок
17 жовтня, 08:48
Удар БПЛА «Ланцет» по військовій вантажівці в Ізюмі. В Ізюмі «Ланцет» атакував військову вантажівку за 50 км від фронту
17 жовтня, 08:28
Вибухи у окупованому Донецьку. В окупованому Донецьку сталася серія нічних ударів по базах й складу БК
17 жовтня, 07:27

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір