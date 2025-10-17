Російський солдат розстріляв товаришів по службі

Ілюстративне фото

Солдат-строковик відкрив вогонь по товаришах по службі в Підмосков'ї. Інцидент стався у військовій частині на території Наро-Фомінського району Московської області.

В результаті, за попередніми даними, є загиблий, ще як мінімум дві особи отримали поранення різного ступеня важкості. Один із поранених встиг зателефонувати матері та розповісти про стрілянину.

Жінка викликала у військову частину медиків та поліцейських. Постраждалих госпіталізували з тяжкими пораненнями. За повідомленнями, жертв було від трьох до п'яти осіб, але точні цифри наразі не уточнюються. Офіційних коментарів із боку силових структур на даний момент не надходило.



У Наро-Фомінську розташовані 1182-й гвардійський артилерійський полк 106-ї дивізії ПДВ, полки танкової Кантемирівської дивізії, бригада ППО Москви та навчальні частини, куди звозять призовників із Москви одразу після початку служби.