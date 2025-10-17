Російські війська просунулися у Запорізькій області – DeepState

Просування росіян на Запоріжжі. Фото: карта DeepState

Армія РФ просунулася у селі Полтавка Запорізької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також загарбники просунулися поблизу сіл Новоіванівка та Малинівка на Запоріжжі.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Олександрівському напрямку за минулу добу українські війська відбили 33 штурми, на Гуляйпільському – росіяни атакували п'ять разів у районах Полтавки та Малинівки.

Нагадаємо, що під містом Сіверськ Донецької області російська армія намагається наступати вранці та під час дощу, активність окупантів збільшилася.