На Гуляйпільському напрямку ЗСУ придушують опорні пункти ворога

На Гуляйпільському напрямку, на правому березі річки Янчур, тривають бойові контакти. Бійці ЗСУ ведуть прицільну стрільбу по противнику прямо в приватному секторі на схід від Полтавки, повідомив автор військового Telegram-каналу з позивним «Мучной».
З відеокадрів видно, що противник розсіявся по дворах, ховається в укриттях і розмістив опорні пункти в щільному житловому масиві, тому дії українських підрозділів вимагають точкових ударів, розвідки й високої щільності вогню.
Водночас за даними Генштабу, на Гуляйпільському напрямку російські війська п'ять разів атакували позиції українських захисників у районах населених пунктів Полтавка та Малинівка.
