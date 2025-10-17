На Гуляйпільському напрямку ЗСУ придушують опорні пункти ворога

Бої за Полтавку.

На Гуляйпільському напрямку, на правому березі річки Янчур, тривають бойові контакти. Бійці ЗСУ ведуть прицільну стрільбу по противнику прямо в приватному секторі на схід від Полтавки, повідомив автор військового Telegram-каналу з позивним «Мучной».



З відеокадрів видно, що противник розсіявся по дворах, ховається в укриттях і розмістив опорні пункти в щільному житловому масиві, тому дії українських підрозділів вимагають точкових ударів, розвідки й високої щільності вогню.



Водночас за даними Генштабу, на Гуляйпільському напрямку російські війська п'ять разів атакували позиції українських захисників у районах населених пунктів Полтавка та Малинівка.