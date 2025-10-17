Найбільші проблеми з енергопостачанням — у Києві, Харкові та центральних областях

НЕК «Укренерго» повідомила про складну ситуацію в енергосистемі України. Споживання електроенергії залишається високим, через що у низці регіонів запроваджено аварійні відключення. Енергетики просять українців не включати одночасно кілька потужних електроприладів.

Внаслідок чергових російських атак дронами по об'єктах енергетики вранці, 17 жовтня, без світла залишаються споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу, як це дозволила ситуація з безпекою. Фахівці роблять все можливе, щоб оперативно поновити роботу пошкодженого обладнання.



Найнапруженіша ситуація спостерігається у Києві та Київській області, а також у Харківській, Сумській, Черкаській, Житомирській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Аварійні відключення запроваджено також у Чернігівській, Хмельницькій та Вінницькій областях.

Особливо важка ситуація зберігається на Чернігівщині, де діють планові погодинні відключення у три черги. Це пов'язано із систематичними атаками противника на енергомережі регіону в останні тижні. Відновлювальні роботи там тривають цілодобово.

Наголошується, що з 07:00 до 22:00 у всіх регіонах України діють обмеження потужності для промислових споживачів, щоб зменшити навантаження на мережу.

Нагадаємо, на Запорізькій АЕС можуть оголосити «час тиші», щоб уникнути ядерної катастрофи.