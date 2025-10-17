AASM HAMMER ЗСУ знищила піхоту РФ в Олексіївці

Влучання AASM HAMMER по окупантах.

Підрозділ 40-ї БрТА «Привид Києва» завдав удару керованою авіабомбою AASM HAMMER по російській піхоті, що скупчилася в будинку, і складу боєприпасів у селі Олексіївка Сумської області.



Відстань від місця скидання до центру міста Суми — трохи понад 30 км. На опублікованому відео, оприлюдненому пілотами ЗСУ в блозі «Соняшник», добре видно вторинну детонацію.



Нагадаємо, що за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління безпілотними апаратами, шість артилерійських засобів та один інший важливий об'єкт російських загарбників.