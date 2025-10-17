Росіяни збили свій літак в окупованому Криму – ЗСУ

Російський винищувач Су-30. Фото: «Ростех»

17 жовтня росіяни збили свій літак в окупованому Криму. Про це в ефірі телеканалу «Апостроф TV» повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.



За його словами, це сталося під час відбиття української атаки.



«Деталі зараз збирають на території Криму», – зазначив Плетенчук.



Z-блогер та колишній російський льотчик Ілля Туманов, який веде Телеграм-канал Fighterbomber, підтвердив, що окупанти втратили літак у Криму – винищувач Су-30СМ.



«Попередньо, після виконання пуску ракети по безпілотнику на борту виникла пожежа, яку екіпажу загасити не вдалося. Екіпаж катапультувався», – заявив Туманов.



За його словами, серед причин аварії літака може бути й «дружній вогонь».

Нагадаємо, що вночі 17 жовтня українські безпілотники атакували Крим, внаслідок чого у селищі Гвардійське горить нафтобаза.