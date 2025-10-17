СБУ запобігла теракту і врятувала російську агентку, яку намагалися підірвати дистанційно

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла черговій спробі російських спецслужб вчинити теракт у Дніпрі. Внаслідок оперативних дій у прифронтовому місті було затримано агентку, яка готувала підрив автомобіля співробітника Національної поліції.

За даними СБУ, зловмисницю затримали «на гарячому» — у момент, коли вона встановлювала саморобний вибуховий пристрій під автомобіль правоохоронця в одному з житлових районів міста. У момент затримання російські куратори спробували дистанційно активувати бомбу, щоб знищити не лише автомобіль, а й свою поплічницю.



Однак контррозвідники СБУ заздалегідь нейтралізували пристрій та запобігли вибуху. Як встановило слідство, затримана — 38-річна наркозалежна з Харкова. Вона потрапила у поле зору російських спецслужб, коли шукала «гроші на дозу» у Telegram-каналах. Після вербування куратор із РФ направив її до Дніпра, де вона мала дістати зі схованки рюкзак з вибухівкою та встановити її за отриманими координатами.

Слідчі СБУ повідомили затриману про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — «Закінчений замах на терористичний акт». Їй загрожує 12 років за ґратами із конфіскацією майна.

Фото: СБУ

