Дрони ЗСУ знищили РСЗВ «Смерч» у Херсонській області

У Херсонській області бійці підрозділу «Lasar’s Group» за допомогою ударних дронів та аеророзвідки знищили реактивну систему залпового вогню БМ-30 «Смерч» на відстані майже 50 кілометрів від лінії фронту.







Відео успішного ураження цілі оприлюднили Сили оборони Півдня України. Зазначається, що операція відбувалася у зоні відповідальності угруповання військ (сил) «Південь».



Нагадаємо, минулої доби російські війська зазнали значних втрат на фронті — 730 осіб особового складу. Крім живої сили, противник також втратив п'ять танків, десять бойових броньованих машин, тридцять п'ять артилерійських систем та один засіб протиповітряної оборони.